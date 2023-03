Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, in Calabria dal 2 al 4 marzo

Sarà in Calabria dal 2 al 4 marzo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, per partecipare agli appuntamenti in programma in diversi territori calabresi insieme alla presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta. Si parte con l’evento di domani, 2 marzo, a Catanzaro, alle ore 9:30, nella sala verde della Cittadella regionale, per la quinta edizione dell’Ecoforum rifiuti della Calabria nel corso del quale saranno presentati i dati del dossier “Comuni ricicloni Calabria” e verranno premiate le amministrazioni virtuose che hanno raggiunto i parametri previsti per essere qualificati “Comuni rifiuti free”. Nel pomeriggio il presidente sarà a Crotone per la costituzione del nuovo circolo locale e si recherà anche alla camera ardente, allestita nel palazzetto dello sport, per rendere omaggio alle vittime del tragico naufragio di sabato notte.

Il 3 marzo alle ore 9:30, il presidente sarà a Sersale, nella sala del Centro turistico di informazione, per la consegna degli attestati alle guide ambientali della Riserva naturale regionale Valli Cupe che in questi mesi hanno frequentato i corsi promossi dalla direzione della Riserva e tenuti dagli istruttori di Aigae, l'Associazione italiana guide ambientali naturalistiche. Alle ore 17, si sposterà a Ricadi, dove sarà inaugurata la nuova sede del circolo locale all’interno della stazione ferroviaria di Santa Domenica.

Il 4 marzo, alle ore 11, Ciafani sarà anche a Santa Maria del Cedro, all’interno di Palazzo Marino (museo del cedro), per partecipare al convegno sul tema “Energie rinnovabili in Circolo”. A seguire visita agli impianti delle Serre fotovoltaiche.