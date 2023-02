Co-Ro, rischio idrogeologico: avviato percorso per l’analisi del territorio

Gli eventi atmosferici che hanno danneggiato il territorio di Corigliano-Rossano nell’agosto del 2015 e che si sono riproposti nel 2020 e nel 2022 hanno messo in luce la fragilità idrogeologica di un territorio che dotato di una conformazione orografica del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi a regime torrentizio, che attraversano anche aree urbanizzate e che fanno registrare eventi di piena connotati da portate al colmo, quindi atte a produrre esondazioni.

Nell'ambito della attività di monitoraggio del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha segnalato e sollecitato più volte gli enti competenti rispetto all'esigenza di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di svariati corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di materiale in eccesso nell'alveo o da opere idrauliche indebolite o danneggiate; conseguentemente a tali segnalazioni, si è attivata una viva interlocuzione al termine della quale l'ente comunale ha approvato lo schema di convenzione con l'ente strumentale della Regione Calabria, Calabria Verde, finalizzato alla pulizia straordinaria di svariati torrenti precedentemente segnalati dal settore Protezione Civile Comunale, e tali opere di pulizia straordinaria sono attualmente in corso.

Non essendo però sufficiente solo l’attività di pulizia è importante mettere in campo azioni di studio e di contenimento del rischio idrogeologico, la Giunta Comunale ha deliberato la predisposizione di tutte le azioni e procedure necessarie alla individuazione delle priorità di intervento sulla base del livello di rischio ai fini della sua riduzione e messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico ivi comprese gli studi finalizzati ad eventuali riperimetrazioni delle aree di attenzione.

"La questione del rischio idrogeologico deve essere una priorità per qualsiasi amministrazione – ha commentato il sindaco Flavio Stasi – visti i fenomeni metereologici straordinari ormai sistematici ed i danni che abbiamo registriamo negli anni sul territorio. È sotto gli occhi dei cittadini i lavori di pulizia straordinaria dei torrenti che finalmente si stanno realizzando lungo tutto il territorio, grazie al lavoro della Protezione Civile ed alla convenzione con Calabria Verde, ma era importante anche procedere ad una attività di prevenzione e di analisi del territorio oltre che di chiarimento rispetto alla complessa normativa in materia. Per questa ragione abbiamo dato mandato agli uffici di effettuare tutte le analisi necessarie per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio a partire dalle aree di attenzione già note. Si tratta di un ulteriore atto per la sicurezza della comunità ma anche per la difesa e la valorizzazione del nostro territorio".idro