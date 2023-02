Il Covid batte un colpo: aumentano i casi (+146) ed il tasso di positività (6,19%)

I casi di coronavirus in Calabria tornano sopra quota cento. È questo il dato che emerge dal bollettino odierno, che conta 146 nuovi casi a fronte di 116 guariti, ai quali si sommano, purtroppo, ulteriori 2 decessi.

La maggior parte dei contagi è stata registrata nella provincia di Cosenza (+59), seguita da Catanzaro e Reggio Calabria (entrambi +32), Vibo Valentia (+11) e Crotone (+8), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+8).

Processati, nelle ultime 24 ore, 2.360 tamponi, con il tasso di positività che risale al 6,19%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 293 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112381 (111948 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: casi attivi 377 (50 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187995 (186505 guariti, 1490 deceduti).

Crotone: casi attivi 23 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59869 (59588 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 180 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209158 (208235 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 69 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53477 (53276 guariti, 201 deceduti).