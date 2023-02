Evento “Voce”, imprenditrici reggine dialogano con Cristina Busi Ferruzzi “lady Coca Cola”

"Ho sempre creduto nella forza delle donne, ed è proprio per questo, che il tema dell'impresa femminile, è sempre stato uno dei primi obiettivi della mia presidenza. Oggi partiamo con la prima tappa di un progetto più ampio, abbiamo la fortuna, di avere all'interno del nostro gruppo donne straordinarie, che ogni giorno dimostrano le loro capacità e la loro passione, nei propri ambiti lavorativi". Così Salvo Presentino, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, in occasione dell’evento “V.O.C.E. … alle imprenditrici reggine”, svoltosi nel Salone della sede di Confindustria Reggio Calabria.

Coordinatrice dell'evento, nonché delegata all'impresa rosa del gruppo Giovani, Valentina Mallamaci, supportata dalle colleghe, Carmela Guerrisi e Emy Presentino, che insieme, si occuperanno anche dell'Hub V.O.C.E., Valore - Opportunità - Creatività – Empowerment, percorso dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile nel territorio.

Ma importante sottolineare il supporto dell’intero gruppo di imprenditrici dei Giovani di Confindustria, che nel giro di un paio di anni da una iscritta, sono diventate nove: Valentina Mallamaci, Emy Presentino, Carmela Guerrisi, Karolina Sangrigoli, Michela Polimeni, Malaga Cavalea, Annamaria Catalano, Alessia Palermiti e Federica Basile.

"L’Hub – specifica Valentina Mallamaci - vuole essere un punto di riferimento per le donne che fanno impresa o che vogliono approcciarsi a questo mondo. Noi vogliamo essere il fulcro, per mettere insieme le varie componenti sociali, fare squadra e promuovere quello che è già un trend positivo per la Calabria, che vede in crescita le imprese femminili".

A sottolineare il trend positivo Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, presente al tavolo dei lavori, moderati dal giornalista Antonino Raso. "Sul territorio metropolitano, l’imprenditoria femminile, cresce ogni anno sempre di più. Secondo i dati rilevati dalla Camera di Commercio, nell’ultimo rappresenta il 24% delle imprese, e segna un più 70 unità. Questo ci fa ben sperare, perché la donna all’interno delle imprese è un valore aggiunto. Oltre alle imprese aumenta anche il capitale umano femminile, che si fa sempre più numeroso, altamente formato, divenendo così, condizione indispensabile per far crescere la propria azienda in un mercato nazionale ed internazionale".

Ospite d’onore dell’evento una delle 10 imprenditrici più importanti del panorama italiano, la Presidente di Cocacola Sibeg, Cristina Busi Ferruzzi, che ha intrattenuto i presenti, con la sua affascinate storia di successo.

"Bisogna parlare, bisogna raccontare, e soprattutto cercare di aiutare, le donne. Sono molto onorata di essere stata invitata, ritengo che le donne abbiano maggior bisogno di indirizzo per superare le difficoltà, che tutti i signori uomini giornalmente, ci mettono davanti. Le donne che vogliono fare le imprenditrici, non devono scoraggiarsi mai, neanche nei momenti peggiori, e quando ti sparano addosso, in ogni situazione, è fondamentale sempre cercare il lato comico, quello ti aiuta e ti dà la forza per continuare. Io l’ho sempre cercato e grazie a quello ce l’ho fatta. Bisogna essere convinti delle proprie idee, molto sicuri, e se serve anche pronte a cambiarle, una debolezza è proprio, a volte, intestardirsi per un qualche piccolo motivo, in quel caso usare l’istinto".

"Per noi è un onore ospitare la Busi, - ha dichiarato Emy Presentino, una delle responsabili dell’HUB VO.C.E. - per me rappresenta un modello ed un esempio da seguire. Siamo un bel gruppo e lavoriamo in sinergia per far crescere il nostro territorio. Oggi dedichiamo questa giornata a tutte le donne che hanno il coraggio di fare impresa in Calabria, e siamo pronte a dare tutto il nostro supporto".

"È vero le donne hanno qualche difficoltà in più - afferma Carmela Guerrisi, referente HUB - io lavoro in un settore prettamente maschile e, a volte, è difficile andare avanti. Ma nella mia azienda ho cercato di dare alle donne ruoli importanti e penso che sia necessario farlo in tutte le aziende".

A supportare l’evento, Daniela Porcino, delegata Pari Opportunità Università Mediterranea, e Francesco Nucera, consulente finanziario. Tante anche le testimonianze del territorio di Ilaria e Giulia Speranza, Giosì Barbaro, Francesca Zavettieri, Consuela Garzo, Maricle Zagarella e Diletta Cacciola.

A conclusione dei lavori il presidente Giovani Imprenditori Unindustria Calabria "competenza e audacia sono un patrimonio delle imprenditrici e delle donne professioniste, che assumono un ruolo sempre più di maggiore rilevanza nella società".