Cirò Marina: controlli in noto locale della movida, contestate diverse irregolarità

Una serie di controlli sono scattati nella zona del cirotano, nel crotonese, dove i carabinieri della compagnia locale, insieme ai colleghi del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, hanno passato al setaccio alcuni ristoranti della zona.

È così che in un noto locale della movida di Cirò Marina, hanno ritrovato circa 10 kg di carne di vario genere assolutamente senza etichettatura e senza qualsiasi elemento informativo sulla sua rintracciabilità.

In particolare, si tratta di tagli di hamburger e salsicce che erano esposti nel bancone e peraltro non conservati in maniera idonea secondo quanto prevedano le norme in materia igienico-sanitaria.

Da una verifica più approfondita, i militari hanno riscontrato anche l’assenza della necessaria documentazione sanitaria che potesse attestare la provenienza dei prodotti alimentari in vendita ed il rispetto delle norme relative al loro trasporto, oltre ad irregolarità sui protocolli “Haccp” e le previste comunicazioni comunali sull’apertura delle attività commerciali (la cosiddetta Scia).

Allo stesso locale - fanno sapere i carabinieri - era già stata sospesa temporaneamente la licenza ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da parte del Questore di Crotone e proprio su proposta dei militari di Cirò Marina, dopo alcuni gravi episodi che avevano compromesso la sicurezza dei cittadini.