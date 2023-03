Crotone, studenti e associazione onorano la Giornata internazionale della lingua madre

Si è celebrata nel pomeriggio di martedì 21 febbraio la manifestazione della “Giornata internazionale della lingua madre”, istituita dall’Onu nel 1999 per ricordare l’eccidio di alcuni studenti che a Dacca, nel 1952, rivendicavano pubblicamente il riconoscimento della loro lingua, il bengalese.

La manifestazione, organizzata dalla Società Dante Alighieri di Crotone, in collaborazione con il Comune pitagorico, con l’Ufficio Scolastico provinciale e con le associazioni Maslow e Agorà, si è svolta in due tempi e in due sedi diverse: dalle 16 alle 17:30 alla Dante Alighieri e dalle 17:30 in poi alla Sala Margherita del Comune.

Diversi anche gli attori, perché nella sede della Dante, oltre alla Presidente dell’Associazione, Antonella Cosentino, la prof.ssa Silvana Barbieri, in rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Luciano Greco, la prof.ssa Eleonora Stellatelli, socia della Dante e coordinatrice del progetto elaborato dall’associazione “Io e la mia lingua madre”, gli alunni della scuola primaria, secondaria di 1° e di 2° grado, italiani e internazionali. Presenti gli Istituti comprensivi “Rosmini”, “Cutuli”, CPIA, Liceo “Pitagora” e Liceo “Gravina” con alcune docenti e alcuni alunni.

La prima fase ha avuto un imprinting manifestamente scolastico, con momenti davvero intensi dovuti alle emozioni dei bambini nel recitare davanti al pubblico, nella lingua del proprio paese lontano, brani e poesie legati alla propria cultura.

A fare da apripista il gruppo dei bambini che sta seguendo presso la Dante il progetto “Io e la mia lingua madre”, coordinato da Eleonora Stellatelli, Igor, Alyssa, Francesca, Inessa, Francesco, Eva, Timur: hanno introdotto i lavori, recitando in varie lingue e poi traducendo in italiano.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di rinforzare la conoscenza della lingua italiana ma anche di aprire al multilinguismo e riconoscere il valore della lingua madre di ciascuno.

È stata poi la volta degli alunni delle varie scuole, accompagnati dalle proprie infaticabili e insostituibili insegnanti. Forti emozioni anche in sala, nel momento in cui si sentivano brani e poesie in varie lingue.

Nella seconda fase, che si è tenuta presso la Sala Margherita, i protagonisti sono stati l’Assessore alla cultura Nicola Corigliano, Valeria Cassano che per la Biblioteca comunale ha curato il progetto, i rappresentanti delle Associazioni Agorà, Fabio Riganello, e Maslow, Francesca Rocca, Antonella Cosentino, Eleonora Stellatelli e Camila Costa della Dante Alighieri, la prof.ssa Rachele Via con due alunne del liceo Pitagora e molti che hanno partecipato a titolo personale, nel puro piacere di celebrare la propria lingua madre.