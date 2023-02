Nuoto. Campionato Invernale: l’Arvalia Lamezia stravince durante le gare Asi Calabria

Con un totale di 871 punti e un ricco medagliere composto da 45 ori, 26 argenti e 18 bronzi, l’Arvalia Nuoto Lamezia ha letteralmente stravinto, domenica 26 febbraio, in occasione della Finale del Campionato Invernale 2023 indetta dall’ASI Calabria.

Una kermesse partecipatissima, a cui hanno preso parte atleti provenienti da ogni parte della regione, inebriando la piscina comunale “Salvatore Giudice” col sano profumo della competizione.

Lungo l’elenco dei protagonisti di questo grandioso risultato, che non fa che aggiungersi al sempre più corposo palmares di trionfi della realtà natatoria lametina, tutti da menzionare.

GLI ATLETI “PROTAGONISTI”

Manuel Amendola – 1° posto nei 25 DORSO – RAGAZZI – MASCHI (16”50), 1° posto nei 50 STILE LIBERO – RAGAZZI – MASCHI (31”50), 1° posto nei 50 DORSO – RAGAZZI – MASCHI (38”80)

Vincenzo Paola – 3° posto nei 25 DORSO – RAGAZZI – MASCHI (17”60), 3° posto nei 50 DORSO – RAGAZZI – MASCHI (42”80)

Giovanni Caruso – 2° posto nei 25 DORSO – MASTER 25 – MASCHI (19”10)

Armando Cristian Labonia – 1° posto nei 25 DORSO – MASTER 45 – MASCHI (17”20), 1° posto nei 25 STILE LIBERO – MASTER 45 – MASCHI (14”40), 1° posto nei 25 FARFALLA – MASTER 45 – MASCHI (15”80), 1° posto nei 50 STILE LIBERO – MASTER 45 – MASCHI (32”70)

Rita Comei – 1° posto nei 25 DORSO – OVER 55 – FEMMINE (42”40), 1° posto nei 25 STILE LIBERO – OVER 55 – FEMMINE (35”50), 1° posto nei 50 STILE LIBERO – OVER 55 – FEMMINE (1’20”60)

Gaia Maria Ceraudo – 1° posto nei 25 RANA – RAGAZZI – FEMMINE (21”20)

Felicia Conace – 3° posto nei 25 RANA – RAGAZZI – FEMMINE (22”00)

Cristian Caruso – 3° posto nei 25 RANA – RAGAZZI – MASCHI (20”50)

Vincenzo Torcasio – 3° posto nei 25 RANA – MASTER 45 – MASCHI (31”50), 3° posto nei 50 RANA – MASTER 45 – MASCHI (1’10”70)

Sofia Nicastri – 1° posto nei 25 GAMBE SL – GIOVANISSIMI – FEMMINE (37”50)

Anna Cittadino – 1° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – FEMMINE (31”20)

Concetta Muscimarro – 2° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – FEMMINE (32”40)

Valeria Lio – 1° posto nei 25 STILE LIBERO – RAGAZZI – FEMMINE (15”20), 1° posto e record Asi Calabria nei 25 FARFALLA – RAGAZZI – FEMMINE (14”90), 1° posto nei 50 FARFALLA – RAGAZZI – FEMMINE (39”90), 1° posto nei 100 MISTI – RAGAZZI – FEMMINE (1’27”40)

Francesco Pio Campisi – 1° posto nei 100 MISTI – JUNIORES – MASCHI (1’22”90), 2° posto nei 25 STILE LIBERO – JUNIORES – MASCHI (14”70), 3° posto nei 25 FARFALLA – JUNIORES – MASCHI (17”10)

Arcangelo Castaldo – 1° posto nei 50 FARFALLA – MASTER 45 – MASCHI (39”10), 2° posto nei 25 FARFALLA – MASTER 45 – MASCHI (16”30), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – MASTER 45 – MASCHI (33”40), 3° posto nei 25 STILE LIBERO – MASTER 45 – MASCHI (16”00)

Marta Torcasio – 1° posto nei 100 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE (1’34”70), 1° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE (18”20), 1° posto nei 25 FARFALLA – ESORDIENTI A – FEMMINE (19”20), 1° posto nei 50 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE (42”30)

Rosalba Polito – 3° posto nei 100 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE (1’51”50), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – FEMMINE (41”00)

Simone Nicotera – 1° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES – MASCHI (29”80), 2° posto nei 100 MISTI – SENIORES – MASCHI (1’10”60)

Riccardo Vescio – 3° posto nei 50 FARFALLA – SENIORES – MASCHI (32”70), 3° posto nei 50 RANA – SENIORES – MASCHI (38”20), 3° posto nei 100 MISTI – SENIORES – MASCHI (1’16”60), 3° posto nei 50 STILE LIBERO – SENIORES – MASCHI (29”80)

Maria Perri – 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (58”50), 3° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI B – FEMMINE (26”90)

Cristian Gallo – 1° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI B – MASCHI (55”10), 1° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI B – MASCHI (24”00), 3° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – MASCHI (43”20)

Gabriele Bernardini – 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI B – MASCHI (55”80), 2° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI B – MASCHI (25”70), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – MASCHI (40”60), 3° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – MASCHI (18”00)

Gaia Castaldo – 1° posto nei 100 MISTI – ESORDIENTI A – FEMMINE (1’46”80), 1° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI A – FEMMINE (23”70), 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI A – FEMMINE (55”00)

Silvia Paonessa – 1° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – FEMMINE (39”60), 2° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – FEMMINE (18”30), 3° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI A – FEMMINE (55”50)

Agostino Viola – 1° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI A – MASCHI (21”30), 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI A – MASCHI (48”20), 2° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – MASCHI (15”40), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – MASCHI (34”50)

Giuseppe Perugino – 2° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – MASCHI (31”60)

Antonio Ferraro – 3° posto nei 25 GAMBE SL – ESORDIENTI C – MASCHI (34”90)

Aurora Bernardini – 1° posto nei 25 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (27”20), 2° posto nei 25 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (28”90), 3° posto nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (1’09”40), 3° posto nei 50 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (1’06”40)

Aurora Ceraudo – 1° posto nei 50 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (1’06”30), 2° posto nei 25 DORSO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (28”50), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (1’05”50), 3° posto nei 25 STILE LIBERO – GIOVANISSIMI – FEMMINE (29”50)

Amelie Mazza – 2° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI C – FEMMINE (26”50), 2° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – FEMMINE (23”60), 3° posto nei 50 DORSO – ESORDIENTI C – FEMMINE (59”30), 3° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – FEMMINE (57”90)

Andrea Nosdeo – 2° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI C – MASCHI (25”50), 3° posto nei 50 DORSO – ESORDIENTI C – MASCHI (57”80)

Nicholas Santiago Van Rooyen – 1° posto nei 25 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (29”60)

Lorenzo Calì – 1° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI (18”40), 1° posto nei 25 FARFALLA – ESORDIENTI C – MASCHI (20”20), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI (41”10), 2° posto nei 50 RANA – ESORDIENTI C – MASCHI (56”60)

Lucia De Sensi – 1° posto nei 25 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – FEMMINE (16”80), 2° posto nei 25 FARFALLA – ESORDIENTI B – FEMMINE (20”20), 2° posto nei 50 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – FEMMINE (37”40), 3° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI B – FEMMINE (22”70)

Domenico Gigliotti – 1° posto nei 25 DORSO – ESORDIENTI B – MASCHI (20”70)

Caterina Sdanganelli – 2° posto nei 100 MISTI – ESORDIENTI B – FEMMINE (2’09”90)

Amelie Signore – 3° posto nei 100 MISTI – ESORDIENTI B – FEMMINE (2’12”60)

Niccolò De Giorgio Vienni – 1° posto e record Asi Calabria 100 MISTI – SENIORES – MASCHI (1’07”00), 1° posto nei 50 STILE LIBERO – SENIORES – MASCHI (27”00)

Andrea Chieffallo – 3° posto nei 50 DORSO – ESORDIENTI B – MASCHI (54”60)

Hanno contribuito alla conquista, anche se non raggiungendo il podio, Antonio Lento, Alessio Torchia, Alessandro De Sensi, Gianvittorio Longo, Matteo Notarianni, Giorgia Chiaravalle, Syria Bova, Saverio Strangis, Felicia Conace, Paola Pingitore, Francesco Ferraro, Anna Cittadino, Francesco Paonessa, Nicholas Costantino, Greta Strangis, Enzo Gigliotti e Desirè Avignone.

LE RIUSCITE NELLE VARIE STAFFETTE

1° posto nella Mistaffetta 4×50 Misti – Esordienti A (2’54”60)

1° posto nella Mistaffetta 4×25 Misti – Giovanissimi + ES C (1’49”20)

2° posto nella Mistaffetta 4×50 Stile Libero – Ragazzi + Juniores (2’16”70)

2° posto nella Mistaffetta 4×25 Stile Libero – Esordienti B (1’25”40)

2° posto nella Mistaffetta 4×25 Misti – Esordienti B (1’39”20)

2° posto nella Mistaffetta 8×50 Stile – Unica (4’09”10).