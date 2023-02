Soccorso Alpino: al via la selezione per tecnici di soccorso in pista

Si sono svolte oggi, lunedì 27 febbraio, presso gli impianti di risalita di Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, le selezioni di accesso al corso “Tecnico di Soccorso Piste”, organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Vi hanno preso parte nove tecnici appartenenti al Servizio Regionale Calabria e tre dal Soccorso Alpino della Sicilia. A breve prenderà il via il corso che si svilupperà in due moduli, uno tecnico con la direzione di Istruttori della SNaTe (la Scuola Nazionale Tecnici) ed uno di aspetto prettamente sanitario con Istruttori della SNaMed (la Scuola Nazionale Medica Alpina).

Il corso darà la possibilità ai tecnici di ottenere l’abilitazione al soccorso su pista e ad operare nelle diverse società di impianti sciistici, così come disposto dalla legge.

Ringraziamenti sono andati alle Ferrovie della Calabria “per aver dimostrato, in modo concreto, di avere a cuore l’attività del Soccorso Alpino” e, in particolare, al gestore e agli operatori degli impianti di risalita di Lorica, “per la fondamentale ed importantissima disponibilità che hanno reso possibile lo svolgimento del corso mettendo a disposizione piste in perfetto stato”.