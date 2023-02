Nelle gabbie per conigli ci si nascondeva la droga: nei guai due giovanissimi

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: questa l'accusa rivolta a due giovanissimi di Rosarno, a seguito di una vasta operazione di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, ed indirizzata proprio al contrasto dello spaccio e dei reati più comuni.

Un primo caso riguarda un ventitreenne del posto, tratto in arresto dai militari dopo un accurato controllo presso la sua abitazione ed un terreno pertinente. Proprio in un manufatto costruito per ospitare galline e conigli, sono stati rinvenuti diversi sacchetti di plastica - 9 in totale - contenenti varie sostante e dei semi di canapa indiana, abilmente occultati nelle gabiette che ospitavano gli animali.

E sempre della droga è stata rinvenuta nelle disponibilità di un ventottenne, denunciato dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente nascosta all'interno della scatola di un cellulare riposta, a sua volta, nel cassetto di un armadio.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre due chili tra marijuana ed hashish. I controlli proseguiranno in tutto il territorio, nei prossimi giorni.