Covid, i casi si fermano a 50: tasso di positività scende sotto il 5%

Sempre meno casi da coronavirus in Calabria. Un dato evidenziato dall'odierno bollettino, che conta 50 casi in tutta la regione a fronte di 68 guariti. Numeri esigui dovuti anche al calo dei tamponi processati (appena 1.044), su cui pesa purtroppo un ulteriore decesso.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+16), seguita da Crotone (+15), Catanzaro (+11), Reggio Calabria (+6) e Vibo Valentia (+2), mentre non si registra alcun caso da altrove. Il tasso di positività rimane esiguo, attestandosi a 4,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 291 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112351 (111918 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: casi attivi 355 (49 in reparto, 0 in terapia intensiva, 306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187958 (186469 guariti, 1489 deceduti).

Crotone: casi attivi 19 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59865 (59584 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 174 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209132 (208209 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 78 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53457 (53257 guariti, 200 deceduti).