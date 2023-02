Strage di migranti nel crotonese, bandiere a mezz’asta sul Consiglio Regionale

Bandiere a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, a Reggio Calabria: l’ha deciso il presidente della massima assise regionale, Filippo Mancuso, in segno di lutto per la tragedia dei migranti avvenuta ieri nel Mediterraneo, lungo la costa crotonese di località Staccato di Cutro e nella quale hanno perso la vita anche diverse donne e bambini (QUI).

“Nell’esprimere il cordoglio del Consiglio regionale per le vittime e nel ringraziare i soccorritori per l’impegno solerte che hanno immediatamente dispiegato, - sottolinea lo stesso presidente Mancuso - auspico che l’Unione Europea e la comunità internazionale assumano finalmente la responsabilità di governare i flussi epocali di migranti, perché tragedie come quella davanti le coste crotonesi non abbiano più a ripetersi”.