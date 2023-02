Calcio a 5 femminile, il cuore Royal vince sulla Nox Molfetta

Partita superba delle lametine che decimate da squalifiche (Toledo e Julia Ferreira) e infortuni (Masaro, Sgarbi e Aliotta non al meglio) riescono con uno splendido gol di Laiana, a pochi minuti dal termine, a battere le mai dome pugliesi della Nox Molfetta.

La T&T Royal Lamezia sapeva di avere di fronte un avversario ostico, che tale si è confermato, ma la voglia di vincere delle biancoverdi ha prevalso su ogni cosa.

Nei primi dieci minuti sono state pochissime le occasioni, le due squadre si sono per lo più studiate a vicenda, ma all'11'40 è Masaro a battere Iacobone dopo una bella azione di Laiana.

Poco dopo è la stessa Ferreira a raddoppiare su calcio di rigore per un fallo subito da Aliotta. Quando manca meno di un minuto al termine del primo tempo è Mezzatesta ad accorciare le distanze dopo un'azione confusa in area biancoverde. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Ad inizio ripresa Molfetta pareggia: su azione di calcio d'angolo, dormita di tutta la squadra e Mezzatesta, indisturbata, trafigge Morelli.

La Royal prova a ricomporsi, Masaro e Sgarbi provano a stringere i denti. La lotta è a centrocampo, le biancoverdi provano qualche lampo ma Molfetta è attenta.

Le pugliesi provano a pungere, Morelli compie un autentico miracolo su una ripartenza di Mezzatesta che scarica sulla destra ad una compagna che tira a botta sicura nella porta sguarnita, ma dal nulla esce Morelli che manda in angolo.

Quando mancano 3'16 al termine è Laiana a trovare il jolly grazie ad una conclusione dalla tre quarti che si insacca nell'angolino alla destra di Iacobone.

Molfetta prova a riequilibrare il match ma la Royal è tutto cuore e stringe i denti ed esulta, esausta, per questa meritata vittoria.

“Avevo chiesto alla squadra di costruire una famiglia, - afferma il mister Paolo Carnuccio, - perché solo attraverso la costruzione di una famiglia puoi raggiungere dei risultati, nonostante le tantissime difficoltà, e noi in questa partita avevamo tante difficoltà. Le ragazze sono state straordinarie perché in campo hanno veramente oltrepassato i limiti della fatica e della sofferenza, le devo ringraziare ad una ad una, sia quelle che hanno giocato che quelle che sono andate in panchina e non hanno giocato”.

“Credo – aggiunge il tecnico - che bisogna essere orgogliosi di questa squadra, di queste giocatrici e credo che oggi forse per la prima volta si sia cominciato a costruire qualcosa che vada anche al di là del discorso tecnico: una grande famiglia. Sulla partita devo dire che l'avevamo preparata in una certa maniera, cercando di razionalizzare anche le energie, il Molfetta è venuto dietro e ci ha lasciato giocare esattamente come avrei voluto giocare e come ho giocato”.

“C'è stata solo una squadra in campo ed è stata quella del Lamezia, credo che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, il risultato è ampiamente meritato, credo che a queste ragazze vada fatto un ringraziamento speciale per tutto quello che oggi ci hanno fatto vedere”, conclude Carnuccio

IL TABELLLINO

T&T ROYAL LAMEZIA: Morelli, Masaro, Laiana, Aliotta, Sgarbi, Sorrentino, Calabrese, Raso, Branca, Arzente, Perri, Angotti. All. Carnuccio

NOX MOLFETTA: Iacobone, Porcelli, Mezzatesta, Cangiano, Mazzuoccolo, Tempesta, Narsete, Dell'Ernia, Cortese, Ponzo. All. De Bari