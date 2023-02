Il ministro Piantedosi atterra a Crotone: subito sul luogo della tragedia

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è appena atterrato all'aeroporto di Crotone, dove ha incontrato il governatore Roberto Occhiuto. Il ministro - giunto assieme alla sottosegretaria Wanda Ferro - aveva preannunciato, nel corso della mattinata, di voler effettuare una visita simbolica sul luogo della strage, a Steccato di Cutro, dove questa mattina sono morte almeno una sessantina di migranti (LEGGI) a seguito di un naufragio.

Al momento le operazioni di ricerca in mare sono ancora in corso: i Vigili del Fuoco si trovano ancora in mare per cercare eventali dispersi o corpi oramai senza vita, in quanto non vi è certezza sul numero di persone a bordo dell'imbarcazione naufragata. Il Ministro, dopo la visita sul posto, è atteso presso la Prefettura cittadina, dove è stato attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi sin dalle prime luci dell'alba.

Sempre Piantedosi questa mattina aveva definito il tutto come "una tragedia immane che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive", nonché di un evento che "mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate".