Naufragio a Cutro, il ministro Zangrillo annulla visita in Calabria

"Di fronte a simili tragedie e al dolore per i bambini le donne e gli uomini morti nella speranza di una vita migliore, non si può far altro che fermarsi". Queste le parole del ministro della Pubblica Istruzione, Paolo Zangrillo, che commenta così la tragedia avvenuta questa notte poco a largo dalle coste di Steccato di Cutro.

"Mi unisco al cordoglio della Calabria e dei calabresi e ringrazio leforze dell’ordine impegnate nei soccorsi dei superstiti" prosegue il ministro "L’ennesimo naufragio di un barcone sulle coste italiane impone una riflessione sul dramma dell’immigrazione: l’Europa non lasci sola l’Italia e avvii un serio confronto per evitare il ripetersi di queste terribili tragedie".

Il ministro ha inoltre annunciato di aver annullato una sua visita in Calabria in segno di lutto. Questo infatti era atteso all'Università Magna Grecia di Catanzaro per una lectio magistralis, ma dopo un confronto con il governatore Roberto Occhiuto ha deciso di rimandare ad altro momento.