Covid, il tasso di positività resta al 5%: 71 nuovi casi e 3 decessi nel bollettino

Sono 71 i nuovi casi da coronavirus accertati dall'ultimo bollettino regionale, emersi da un totale di 1.394 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato sul quale pesano, purtroppo, 3 decessi, nonostante il tasso di positività si attesti al 5,09%.

Il maggior numero di casi è stato registrato, ancora, nella provincia di Cosenza (+31), seguita dalla provincia di Vibo Valentia (+14), Reggio Calabria (+13) e Catanzaro (+12), mentre nessun caso è emerso nella provincia di Crotone (+0).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 286 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 261 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112345 (111912 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: casi attivi 367 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187930 (186441 guariti, 1489 deceduti).

Crotone: casi attivi 9 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59860 (59580 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 195 (15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 179 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209105 (208182 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 78 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53455 (53255 guariti, 200 deceduti).