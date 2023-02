Strage di migranti nel crotonese. Ministro Piantedosi: “fermare partenze e filiera trafficanti”

Matteo Piantedosi

Il naufragio avvenuto al largo della coste del crotonese “mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate”.

Commenta così il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la notizia su quanto avvenuto stamani nello specchio di mare antistante Steccato di Cutro (QUI), che il titolare del dicastero definisce come “una tragedia immane che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive”.

Per il ministro, dunque, è fondamentale “proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze e che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, alimentano la filiera dei trafficanti e determinano sciagure come quella di oggi”.