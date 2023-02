Crotone. Straniero investito ed ucciso sulla statale 106

Uno straniero di circa 30 anni, un egiziano, è stato investito ed ucciso questa sera sulla statale 106 nei pressi dell’aeroporto di Crotone, precisamente davanti al centro di accoglienza di Sant’Anna, nel comune di Isola Capo Rizzuto.

Da quanto appreso si tratterebbe di un ospite dello stesso centro che, mentre era in bicicletta, sarebbe stato travolto da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. Sull’accaduto indagano i carabinieri.