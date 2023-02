Scontro tra camion e due auto sulla Statale 106, sei feriti

È di sei feriti il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto sulla famigerata statale 106. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli, un mezzo pesante e due auto, e si è verificato al km 377,700, all’altezza di Villapiana, sulla costa jonica cosentina.

Nel tratto interessato, dove la viabilità è momentaneamente bloccata, sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas ed i carabinieri per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire nel più breve tempo possibile il ripristino della normale transitabilità.