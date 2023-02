Pesca sportiva dalla spiaggia: a Cirò Marina 3° Tappa del Nomura Eging Day, vince Abbate

A carnevale ogni scherzo vale… e i ragazzacci della Uccialì Fishing Team lo hanno rifatto di nuovo e in collaborazione con la prestigiosa azienda Nomura Lures, hanno organizzato il primo evento nella disciplina dell’Eging, la pesca ai cefalopodi, sul lungomare cittadino di Cirò Marina, nel crotonese

In una domenica di febbraio infatti ben 96 appassionati hanno accolto l’invito dei corsari giungendo da tutta la Calabria, e anche dalla Puglia, per cimentarsi nella pesca sportiva dalla spiaggia, dedicata a seppie, calamari e polpi.

L’accreditamento presso il punto vendita Alessiomarpesca di Pasquale Martire sul lungomare di Cirò Marina, si è svolto in un clima di festa dove, dopo la consegna dei gadget omaggio con esche artificiali, snap e piombini a goccia pronti all’uso in gara, si è svolto il briefing pre-gara condotto da Pietro Romeo e Marcello Tolomeo del Nomura Team giunti per l’occasione.

Dopo le indicazioni regolamentari e la foto di rito in spiaggia, subito gli appassionati, si sono distribuiti lungo la battigia del fantastico lungomare sud di Cirò Marina, che si estende dall’ingresso del porto, fino alla località Torrenova, capeggiati da Carol Pugliese Junior Eging Specialist della Uccialì F.T., che ha fatto gli onori di casa.

La gara è stata subito tecnicamente impegnativa poiché il vento da sud, presente nella prima parte della competizione, sebbene non eccessivo ha reso la pescata molto tecnica.

Infatti, nello specifico, nella prima ora i partecipanti hanno alternato artificiali a forma di gambero, della misura 2, fino a quella del 3,5 (ovvero della lunghezza oltre i 9 cm) per cercare di comprendere quale fosse l’assetto più indicato in base alla corrente, giocando in seconda battuta sul peso al fine di stabilirne la gittata nel lancio.

Assestati gli impianti pescanti, le catture non hanno tardato ad arrivare con le prime seppie portate a riva anche di buona misura, che hanno reso la gara interessantissima e molto tesa e dove i lanci cadenzati e i recuperi in successione lenta l’hanno fatta da padrone fino al tramonto.

Al cambio luce poi con il calare delle tenebre i pescatori sportivi hanno dato sfoggio di tutte quelle soluzioni indicate per la pesca diretta al calamaro, variando colori, riducendo drasticamente la misura degli artificiali ed utilizzando esche fluorescenti grazie alla loro pigmentazione stimolata da piccole lampade UV.

Col buio infatti il vento è completamente calato, consentendo la cattura di numerosi calamari di media taglia e finanche di un polpo, sfruttando le cosiddette jerkate alternate e discontinue per stimolare i cefalopodi in caccia.

A vincere la tappa di Cirò Marina del Nomura Eging Day 2023 è stato il fortissimo Alessandro Abbate giunto da Longobardi (nel cosentino) riuscendo a totalizzare 1175 punti grazie a una seppia di taglia notevole catturata sulla lunga distanza.

Al secondo posto si è classificato l’esperto Antonio Bruno di Corigliano (sempre nel cosentino) con 855 punti che strategicamente ha giocato sui colori degli artificiali puntando sul grigio e nero, mentre la medaglia di bronzo è andata a Domenico Betruce di Briatico (nel vibonese) che ha totalizzato 785 punti sfruttando l’oscurità, e puntando su “egi” della misura 3 con varianti di colore tendenti al verde.

Da segnalare la magistrale prova dei due giovanissimi under 14, Mattia Domenico Germinara di Crotone e Gabriele Malena di Cirò Marina, che con una strategia simile basata sull’uso di esche di piccole dimensioni ma ben zavorrate, sono riusciti a spiaggiare dei magnifici calamari combattivi che hanno consentito ad entrambi di andare a classifica e aggiudicarsi i fantastici premi tecnici in palio.

Al termine della competizione, in un clima goliardico, le operazioni di pesatura e stesura della classifica si sono svolte presso i locali nell’area portuale della sezione di Cirò Marina della Lega Navale Italiana, per l’occasione presieduti dal dottor Diego Fortuna, vice presidente della LNI.

Positive le riflessioni durante la premiazione, dei vari partecipanti ai quali si è rivolto Angelo Mazzacane (vice presidente UFT) che ha affermato: “Per noi è stata una piacevole sorpresa la risposta ricevuta in termini di partecipazione, poiché si trattava di una novità anche per il team l’organizzazione di una competizione nella disciplina dell’Eging. I risultati hanno superato di gran lunga le aspettative, ed in particolare la partecipazione di ben 4 donne e 8 under la dice lunga sul potenziale di questo sport.”.

Non poteva mancare una dichiarazione del Presidente della Provincia di Crotone nonché sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari a conclusione della premiazione della manifestazione: “E’ stato bello vedere come lo sport amatoriale riesca a coinvolgere così tanta gente, riuscendo a creare anche un indotto turistico legato al mare e alle nostre spiagge in pieno inverno. Vorrei ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti sinceramente, perché vedere ragazzi appassionati di ogni età, giungere a Cirò Marina da tutte le provincie calabresi finanche anche alla puglia in inverno, non può che farmi piacere, e spero sia da stimolo per l’organizzazione di eventi simili legati allo sport anche in futuro.”