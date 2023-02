Nella giornata odierna, sabato 25 febbraio I Vigili del Fuoco di Cassano allo Ionio, sono stati impegnati nello spegnimento di un'auto andata in fiamme nel quartiere Sibari, in via Attica, nei pressi delle casi popolari.

Si tratta di una Audi 4 appartenente ad un uomo del posto già conosciuto alle forze dell'ordine. Presenti sul posto anche i Carabinieri che stanno indagato sull'accaduto, non escludendo la matrice dolosa dell'atto.