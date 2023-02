Stabili i casi di Covid nel Bollettino odierno (+103). Un decesso e sei nuovi ricoveri

Rimangono stabili i casi di coronavirus oggi in Calabria, nel Bollettino odierno si contano 103 contagi. 75 sono invece i guariti, mentre aumentano i ricoveri (+6). Ancora un decesso.

Effettuati 1.662 tamponi, con un tasso di positività al 6,20%.

Il maggior numero dei casi si registra a Cosenza (+42), seguita da Catanzaro (+26), Reggio Calabria (+24), Vibo Valentia (+10), Crotone (+0). Un solo caso si registra in altro Stato/Regione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 304 (22 in reparto, 6 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.315 (111.882 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 342 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 187.924 (186.438 guariti, 1486 deceduti).

Crotone: Casi attivi 12 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.857 (59.577 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 199 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.088 (208.165 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 74 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.445 (53.245 guariti, 200 deceduti).