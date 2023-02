“Atteggiamenti perversi con tanto di palpate”, bufera social su guardia medica del cosentino

“Le compagne di Gynestra hanno ricevuto una marea di segnalazioni riguardanti molestie e abusi subiti presso la guardia medica … per mano di un medico… Per il momento, quello che è certo è che non lasceremo sola nessuna e soprattutto non permetteremo che questo medico possa molestare altre donne”.

È quanto sostiene via social il gruppo Fem.In di Cosenza, citando un altro collettivo femminile bruzio, il Gynestra che aperto un box anonimo di denuncia avrebbe raccolto decine di segnalazione da parte di donne che sostengono di aver subito dei presunti abusi da parte di un medico della zona del Tirreno Cosentino.

“L’ho contattato per forte emicrania e mi ha detto di farmi il test di gravidanza … e in più mi ha toccato parti che non c’entravano” si legge in uno dei messaggi.

Anche altre donne scrivono di fatti più o meno simili: “la cosa più grave è che non si cura dei problemi del paziente ma se sei di sesso femminile la sua unica premura è quella di allungare le mani”, afferma una di loro.

“So almeno di quattro amiche che sono uscite spaventate da lì dopo i suoi atteggiamenti perversi con tanto di palpate”, gli fa eco un’altra.

E così ancora per altri casi sebbene ad ora non risulta siano state sporte denunce alle forze dell’ordine. Secondo quanto appreso dall’Ansa, però, a breve potrebbero essere avviati comunque degli accertamenti.