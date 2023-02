Pallavolo femminile. Volley Reghion: weekend in Sicilia con la capolista Cosedil Zafferana

Il calendario regala un altro big match alla Volley Reghion. Questo pomeriggio, la formazione dello Stretto farà visita alla capolista, vittoriosa solo al tie-break nel match d'andata.

Da allora, il percorso della siciliana Cosedil Zafferana è stato a dir poco strepitoso: altre dieci vittorie consecutive, striscia fermata solo dalla Pallavolo Crotone, due settimane fa.

La capolista vuole la B1 e proverà a conquistare l'intera posta in palio, ma Surace e compagne stanno dimostrando quanto la classifica sia beffarda.

Alle buone prestazioni ottenute nel finale del girone di andata, hanno fatto eco quelle ottime del girone di ritorno, compresa l'ultima partita interna col Crotone, dalla quale la formazione di coach Pellegrino è uscita senza punti ma con tanti applausi.

E anche con qualche problema di troppo, che sicuramente si ripercuoterà in questo weekend: serve capire le condizioni delle infortunate, con in primis la Pasqualino, out da due partite.

Mentre per la Orlando sembra quasi scontata l'assenza, qualche probabilità di recupero ce l'ha la Perri, che ha coraggiosamente stretto i denti nel match con le pitagoriche. L'incontro avrà inizio alle 17.30 di oggi. Arbitreranno Danny Buccheri e Rosa Privitera.