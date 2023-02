Controlli a Crotone. Sequestrata marijuana e cocaina, tre denunce

Una serie di servizi straordinari eseguiti a Crotone dalla Squadra Volante e dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, che hanno effettuato posto di blocco in diverse zone del capoluogo pitagorico, hanno consentito di controllare in tutto 149 persone e 87 veicoli, arrivando alla denuncia di tre persone ed al sequestro di droga.

In particolare, due crotonesi, che viaggiavano su un’auto, dopo esser stati fermati sono stati trovati in possesso di un involucro contenente dieci grammi di marjuana e di un grammo di cocaina, per cui sono stati deferiti per la detenzione di stupefacenti.

Nella vettura di un altro soggetto, controllato nel quartiere Acquabona, è stato invece rinvenuto un involucro contenente due grammi di cocaina, per cui l’uomo è stato segnalato al Prefetto come assuntore di droga e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

Un crotonese di 40 anni è stato infine denunciato per danneggiamento, in quanto sorpreso nel quartiere Tufolo mentre con un accendino dava fuoco ad un cassonetto dei rifiuti.