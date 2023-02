Covid, il Bollettino. Ancora tre decessi, 107 i nuovi positivi

Continuano a mantenersi decisamente bassi i casi di Covid19 nella nostra regione dove, tra ieri ed oggi, dopo aver eseguito 1843 tamponi, solo 107 persone sono risultate positive: 46 nel cosentino, 26 nel catanzarese, 24 nel reggino, 6 nel vibonese e 5 nel crotonese.

Torna ad aggiornarsi invece il bilancio delle vittime: se ne annotano purtroppo altre tre, due avvenute nel cosentino e una nel catanzarese.

Sale di altre 77 unità il numero dei guariti, mentre sono ora 1023 gli attualmente positivi, 27 in più rispetto a ieri: 924 (+25 da ieri) in isolamento domiciliare, 93 (+3 da ieri) assistiti nei reparti d’ospedale e 6 (-1 da ieri) ricoverati nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 288 (19 in reparto, 6 in terapia intensiva, 263 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112305 (111872 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 321 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187903 (186417 guariti, 1486 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 19 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59850 (59570 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 198 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209065 (208143 guariti, 922 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 79 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53430 (53230 guariti, 200 deceduti).