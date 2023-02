Davoli. Officina completamente abusiva, denunciati in cinque

Un’officina meccanica totalmente abusiva: l’hanno scoperta a Davoli, nel catanzarese, i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della Forestale denunciando in stato di libertà cinque persone rispettivamente di 45, 32, 30, 26 e 51 anni, i primi quattro come conduttori dell’attività, l’ultimo in quanto proprietario e locatario dell’area su cui insisteva l’autofficina ed un deposito.

Secondo i militari, tutti e cinque, in concorso e a vario titolo, senza provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio così come previsto, e senza titoli autorizzativi, avrebbero esercitato l’attività di riparazione di veicoli in un’area che si estende su quasi duemila metri quadrati. Per questo verranno sanzionati per 5mila euro ciascuno.

Inoltre è stato appurato anche lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali e pericolosi derivati dalla lavorazione, ovvero: pneumatici, olii esausti, batterie per auto e pezzi meccanici.

Al momento del controllo dei Carabinieri, all’interno dell’officina - che è stata chiusa e le attrezzature sequestrate - vi erano due dozzine di veicoli.