Vibo. Beccato in casa con hashish e marijuana, arrestato per spaccio

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha eseguito dei controlli in alcune frazioni limitrofe al centro cittadino, in un’area dove si sospetta sia frequente lo spaccio di droga, arrivando, a conclusione, all’arresto di una persona e al sequestro di marijuana e hashish.

Gli agenti hanno infatti perquisito un soggetto ritrovandogli in casa diverse buste di marijuana, un totale di 380 grammi, che si presume detenesse per poi rivenderla al minuto.

Inoltre, in un’altra area dell’immobile è stata sequestrata anche dell’hashish già suddivisa in dosi, oltre ad un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Al termine delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacente e, all’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a quello di dimora nel comune di residenza durante il quale non potrà uscire di casa durante la notte, ovvero dalle 8 di sera alle 7 del mattino successivo.