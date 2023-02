Luzzi, cade in un burrone: messo in salvo da Vigilfuoco e Soccorso alpino

Attivati intorno alle 18:40 di questa sera dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza, i tecnici della Stazione Alpina Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, sono intervenuti per una persona caduta in una scarpata in una zona impervia nel comune di Luzzi, nel cosentino.

Recuperato dai Vigili del Fuoco con l’aiuto dei tecnici del Sasc per un breve tratto di risalita, il malcapitato, che ha riportato diversi traumi, è stato consegnato ai medici del 118 per i controlli del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.