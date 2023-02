Litiga con l’ex e la insegue per la città: scatta il divieto di avvicinamento

Ancora un caso di violenza sulle donne in Calabria: un uomo, quarantaduenne cosentino, è stato fermato nella serata del 20 febbraio scorso dagli agenti delle Volanti per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti a seguito di una chiamata della vittima, i due sarebbero rimasti coinvolti in un acceso litigio, conclusosi con l'allontanamento della malcapitata. Questa però ha subito notato come l'uomo avrebbe iniziato a seguirla con l'auto per le vie della città, e temendo per la propria incolumità ha subito chiamato il 113.

Immediato l'intervento degli agenti, che hanno fermato il soggetto nel tentativo di ricostruire l'accaduto. Al termine delle formalità, su richiesta della locale Procura, per il quarantaduenne è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.