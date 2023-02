Maltrattamenti in famiglia, finisce in manette 51enne catanzarese

Un uomo, cinquantunenne di Catanzaro, è stato arrestato nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio scorso, a seguito della chiamata di aiuto dell'ex moglie. I Carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo sono rapidamente giunti sul posto, cogliendo sul fatto l'aggressore.

Questo, come rapidamente ricostruito, aveva aggredito l'ex compagna colpendola davanti ai figli, entrambi minorenni. Successivi accertamenti presso il pronto soccorso cittadino hanno giudicato le ferite riportate guaribili in una settimana.

In un secondo momento la donna ha raccontato ai militari come tali vessazioni e violenze proseguissero da tempo, e che fino ad oggi non aveva mai trovato il coraggio di denunciare. L'uomo è stato dunque tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, e posto ai domiciliari presso altra abitazione.