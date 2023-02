Vicesindaco aggredito, Occhiuto: solidarietà, Regione determinata contro abusivismo

Roberto Occhiuto

"Solidarietà, anche da parte della Giunta regionale che ho l’onore di presiedere, al vicesindaco di Vibo Valentia, Pasquale Scalamogna, aggredito questa mattina mentre, nell’esercizio delle sue funzioni, presenziava ad alcune attività propedeutiche alle operazioni di abbattimento di una struttura abusiva. Respingiamo con forza queste vili intimidazioni, e diciamo un deciso sì alla legalità".

"Sul tema dell’abusivismo e della lotta all’illegalità il mio governo regionale ha le idee chiare. E nelle scorse ore, in qualità di governatore, ho firmato un decreto che permetterà alla Regione di commissariare i Comuni che, eludendo la normativa vigente, non procederanno alle operazioni già stabilire di edifici abusivi. Se le amministrazioni locali non saranno in grado di portare avanti queste iniziative sarà la Regione, esercitando poteri sostitutivi, a far rispettare la legge". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.