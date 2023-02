Come essere certi di comprare la staffa giusta per il proprio televisore

Ci sono diversi aspetti che è opportuno prendere in considerazione in previsione dell’acquisto di una staffa tv. Per esempio, è necessario tenere conto della compatibilità con il televisore che si ha intenzione di installare. In tal senso, occorre prestare attenzione alle dimensioni del televisore e al suo peso, oltre che alla posizione degli attacchi VESA. Di che cosa si tratta? VESA è l’acronimo di Video Electronics Standard Association, ed è appunto uno standard che individua le dimensioni standard a cui attenersi per fissare monitor e tv attraverso supporti. Questo standard viene indicato come la distanza tra i 4 fori di montaggio che sono collocati sulla parte posteriore del televisore, espressa in millimetri.

Standard VESA: come funziona

In uno schema 600 x 200, per esempio, la distanza fra i 2 fori orizzontali è 600, mentre la distanza fra i 2 fori verticali è 200. In genere le misure più diffuse sono 600 x 600, 400 x 400 e 200 x 200. Lo standard Vesa viene adoperato per i sistemi di supporto tv e per le staffe, ed è scelto da quasi tutti i produttori tv: anche per questo motivo viene sempre specificato nel novero delle caratteristiche dei dispositivi e va tenuto in considerazione nella scelte delle staffe per tv a parete . È sufficiente verificare tale standard all’interno della scheda tecnica del televisore, per poi accertarsi che esso sia supportato dalla staffa che si ha in mente di comprare. Che cosa fare, però, se non esistono fissaggi compatibili VESA? Semplice: ci sono accessori di adattamento che garantiscono la compatibilità allo standard.

La posizione del televisore

La migliore posizione da adottare per guardare la tv è quella che prevede di mettersi proprio di fronte al dispositivo. Se si tiene conto della tipica posizione seduta, ecco che il televisore si dovrebbe trovare più o meno a un metro dal pavimento: questa è la soluzione da adottare per usufruire del massimo comfort, con evidenti benefici dal punto di vista della qualità di visione. Come si è detto, è sempre opportuno badare alle dimensioni e al peso del televisore, parametri che possono essere verificati nella scheda tecnica del prodotto. Accertandosi che la staffa sia in grado di supportare dimensioni e peso si può essere certi di un’installazione sicura.

Dove mettere l’apparecchio

La decisione relativa al punto in cui il televisore andrà collocato varia in base al modo in cui l’arredamento della casa è organizzato, tenendo conto anche degli attacchi elettrici e della posizione delle prese in casa. Di certo è opportuno fare in modo che il televisore venga posizionato ben lontano da qualunque tipo di fonte luminosa diretta, quali per esempio dei faretti o anche le finestre, perché solo in questo modo si può essere certi di prevenire riflessi sgradevoli. Nel caso in cui questo non fosse possibile, l’ideale sarebbe ricorrere a un supporto inclinabile.

Le caratteristiche delle staffe tv

Le staffe tv da mobile costituiscono una proposta in grado di coniugare la resa estetica e la funzionalità. Esse sono pensate per essere collocate dentro una consolle o un armadio, e contribuiscono a rendere l’arredamento più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Al tempo stesso la presenza del televisore nell’ambiente risulta più discreta sul piano estetico. In un open space, invece, si potrebbe fare riferimento a un televisore solo, al fine di non rischiare spiacevoli sovrapposizioni sonore. Ecco, quindi, che si potrebbe pensare di scegliere una staffa tv motorizzata a soffitto, in grado di assicurare una visione a 360 gradi, mentre una staffa tv a scomparsa permette di ottimizzare gli spazi, con il televisore che rimane nascosto nel momento in cui non viene usato.

La staffa tv a parete

La staffa tv a parete va preferita quando si ha intenzione di lasciare per lungo tempo gli ambienti organizzati in maniera uguale. Insomma, quando si pensa che si guarderà la televisione sempre dalla stessa posizione, per esempio come avviene quando c’è un divano davanti alla parete. In una circostanza simile è opportuno verificare, però, che il muro riesca a sostenere sia il peso del televisore che quello della staffa.