Covid, il bollettino. Oggi nessun decesso, tasso di positività di poco sopra il 5%

Con 2124 tamponi processati nelle 24 ore appena trascorse, in Calabria si registrano altri 110 pazienti positivi al Covid19 (per un tasso di contagiosità che si attesta poco sopra al 5%): 37 sono nel cosentino, 28 nel reggino, 21 nel catanzarese, 18 nel vibonese, 5 nel crotonese e solo uno è di fuori regione.

Il bollettino ufficiale, fortunatamente, quest’oggi non riporta decessi per o con il coronavirus, mentre sale di altre 82 unità il numero dei guariti.

Gli attualmente positivi, invece, sono in tutto 997, 28 in più di ieri, dei quali 897 (+26 da ieri) che si trovano in isolamento domiciliare e 100 ricoverati in ospedale, 94 (+1 da ieri) nei reparti e 6 (+1 da ieri) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 263 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 236 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112281 (111849 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 308 (50 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187829 (186345 guariti, 1484 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 12 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59848 (59568 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 225 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208996 (208074 guariti, 922 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 71 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53418 (53218 guariti, 200 deceduti).