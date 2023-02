Ottimi risultati per l’Aqa, vittoria in serie C per la pallanuoto e medaglie agli Indoor

È proprio un periodo d’oro per la società Aqa: dopo il primo posto nella serie A femminile, arriva la vittoria in trasferta nella seconda gara del campionato nazionale serie C per la Cosenza pallanuoto.

I ragazzi di Mister Gianmarco Manna battono per 11 a 7 la compagine siciliana della SikeliaWP nella piscina comunale di Noto, in provincia di Siracusa.

Gara combattuta ma mai in discussione: “Abbiamo affrontato un'ottima squadra - afferma a margine il coach Manna -. Potevamo essere più concentrati e concreti ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti che fanno morale in vista dell’importante match di sabato prossimo contro l’Ossidiana”.

A segno: Cerzoso (2), De Simone (2), Runco (2), Brunosio (1), Di Puppo (1), Morello (1), Palermo (1), Romano (1).

Dalle partite ai Campionati Italiani di Categoria indoor che si sono svolti a Trieste, per il secondo appuntamento nazionale della stagione.

Stefano Ferraro ha conquistato il secondo posto dal trampolino 1 metro e il terzo posto da trampolino 3 metri.

Ottima prestazione di Angelo Francesco Porco che, nonostante sia passato in una categoria superiore, non ha deluso le attese.

Mentre l’atleta Marco Sirianni migliora la sua posizione rispetto all’anno precedente in tutte le gare, così come Daniele De Bernardo che rientra in gara da 1 metro dopo oltre un anno di fermo.

Ottima prestazione, infine, di Egidio Arnieri che sfiora il podio nella gara di 1 metro arrivando quarto e migliorando la sua prestazione in piattaforma con l’ottava posizione.