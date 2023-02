Soverato. Ruba dalla cassa di un negozio di fiori, beccata poco dopo

Una 29enne di Olivadi è stata arrestata in flagranza per furto dai Carabinieri della Radiomobile di Soverato. Da quanto riferito dagli stessi militari la donna sarebbe entrata in un negozio di fiori del centro, nel pomeriggio di ieri, ed approfittando della distrazione della titolare, si sarebbe impossessata di 114 euro in contanti prelevandoli dal registratore di cassa, per poi darsi alla fuga.

La vittima ha subito chiamato il 112 ed i carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche individuando e bloccando la 29enne e ritrovando il denaro che è stato poi restituito alla titolare del negozio.

La giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stata tradotta presso la camera di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Soverato in attesa del giudizio di convalida.