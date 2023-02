Tragedia di carnevale a San Cosmo Albanese, 17enne trovato morto per strada

È stato ritrovato in una pozza di sangue, lungo la provinciale 183, in località Santa Rosa, un giovane di appena 17 anni, A.V. le sue iniziali, deceduto ieri sera a San Cosmo Albanese, si ipotizza dopo essere caduto da un carro allegorico che partecipava, nel pomeriggio, alla sfilata di Carnevale in programma nel piccolo centro arbereshe del cosentino.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione locale, sotto il coordinamento della compagnia di San Marco Argentano che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.