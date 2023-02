Incendio a San Floro. Auto va a fuoco nel magazzino, soccorsa coppia di anziani

Una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro è intervenuta nella tarda serata di ieri nel villaggio Torre del Duca, a San Floro, per un incendio che è divampato all’interno di una palazzina di due piani.

Ad essere interessato è stato un veicolo che era parcheggiato in un magazzino situato al piano terra dello stabile. Il fumo denso e acre ha invaso l’appartamento sovrastante, dove vive una coppia di anziani.

Il marito è riuscito a uscire mentre la moglie si è rifugiata sul terrazzo dove è stata raggiunta dai pompieri, saliti con l’autoscala, e così messa in salvo.

Entrambe i coniugi sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del Sue118 per le cure del caso e i controlli che sono avvenuti all'interno della ambulanza: sebbene evidentemente provati dalla disavventura, non hanno riportato infatti ferite tali da richiederne il trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco hanno estinto il rogo all'interno del magazzino e messo in sicurezza il sito. In via precauzionale, considerando la grande quantità di fumo all'interno della abitazione, è stato consigliato ai proprietari di non tornare nell’appartamento in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali ed del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.