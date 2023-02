Violento incidente nel vibonese: un ferito grave soccorso in eliambulanza

Brutto incidente questa mattina lungo l'ex strada statale 522, in un tratto ricadente nel comune di Parghelia: un furgone ed un autocarro si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio il conducente dell'autocarro, rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo a seguito dell'impatto. Immediato l'intervento di Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme al personale medico che ha riscontrato sul malcapitato diversi traumi ed una situazione critica, al punto da allertare l'elisoccorso.

L'uomo, dopo essere stato estratto ed immobilizzato, è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Indagano ora le forze dell'ordine per far luce sull'accaduto.