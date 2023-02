Covid, lieve aumento dei casi (+144) e dei ricoveri (+4)

Un lieve aumento di casi e ricoveri causati dal coronavirus emerge dall'odierno bollettino, che evidenzia (dopo mesi) un nuovo sorpasso del numero dei contagiati (+144) rispetto ai guariti (+142). Nessun decesso, anche se aumentano i ricoveri (+4) pur rimanendo al di sotto di quota cento.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+48), seguita da Catanzaro (+41), Reggio Calabria (+27), Vibo Valentia (+19) e Crotone (+7). mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+2). Processati 2.197 tamponi con un tass di positività che si attesta al 6,55%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 260 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112263 (111831 guariti, 432 deceduti)

Cosenza: casi attivi 299 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 254 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187801 (186317 guariti, 1484 deceduti)



Crotone: casi attivi 15 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59840 (59560 guariti, 280 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 209 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208984 (208062 guariti, 922 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 68 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53403 (53203 guariti, 200 deceduti)