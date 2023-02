Scalea, incendiata auto volontaria Italia Nostra: indagini in corso

Un'auto è stata data alle fiamme da ignoti nella notte a Scalea: a denunciarlo l'associazione Italia Nostra, che rende noto come il mezzo appartenesse ad una socia della sezione Alto Tirreno Cosentino, gruppo già in passato vittima di intimidazioni simili.

"La sezione di Alto Tirreno Cosentino è da sempre molto attiva e non è la prima volta che alcuni suoi attivisti vengono bersagliati da intimidazioni: già nel 2018 un attivista che si batteva contro gli incendi dolosi ricevette un orribile avvertimento (un cane morto attaccato al cancello della sua abitazione)" ricorda in un comunicato la presidente nazionale Antonella Caroli. "Né questo esaurisce la triste sequela di avvertimenti e minacce indirizzati al presidente e ai volontari della Sezione, con l'ultimo l'episodio di ieri in cui è stata data alle fiamme l'auto di una socia di Scalea".

La stessa esprime "solidarietà e sostegno alla vittima di questo atto criminale, gravissimo perché intende mettere a tacere le voci che si battono per il bene comune e per la legalità ambientale", e si dice "vicina ai volontari che in territori così difficili, con grande spirito civico, promuovono la tutela e la cura del Patrimonio culturale e paesaggistico della Calabria".

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.