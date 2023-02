Covid, solo 34 casi nel bollettino odierno. Nessun decesso, ma un nuovo ricovero

Sono solo 34 i casi di coronavirus oggi in Calabria, solito calo del bollettino del lunedì. 37 sono invece i guariti, con un nuovo caso di ricovero e nessun decesso.

Effettuati 896 tamponi, con un tasso di positività che scende al 3,79%.

Il maggior numero dei casi si registra a Cosenza (+19), seguita da Catanzaro (+6), Reggio Calabria (+4), Crotone (+3), Vibo Valentia (+2). Nessun caso si registra in altro Stato/Regione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 246 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.236 (111.804 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 316 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 187.736 (186.252 guariti, 1.484 deceduti).

Crotone: Casi attivi 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.832 (59.552 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 206 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 208.960 (208.038 guariti, 922 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 65 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.387 (53.187 guariti, 200 deceduti).