Controlli nella periferia di Vibo. In tasca 20 grammi di eroina, arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno eseguito una serie di controlli nelle zone periferiche della provincia, in aree più “a rischio”, e durante una perquisizione personale eseguita a carico di una persone gli hanno trovato nella tasca del giubbino 20 grammi di eroina confezionata in una busta sottovuoto.

Per l’uomo, come disposto dalla Procura della Repubblica, è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacente: al termine dell’udienza di convalida è stato poi sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.