Calcio a 5 femminile. T&T Royal Lamezia: finisce in parità la battaglia con la Segato

Nel derby calabrese la T&T Royal Lamezia viene raggiunta nel finale dalle reggine dopo una gara molto combattuta. È proprio la Segato a portarsi subito in vantaggio con una delle tante ex dell’incontro, Erika Linza.

Risponde immediatamente la Royal che con uno splendido uno-due firmato Julia Ferreira, sempre più capocannoniere del girone, e chiude il primo tempo in vantaggio.

Degno di nota soprattutto il secondo gol della brasiliana con un mancino da fuori che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi per le biancoverdi: lancio delizioso per De Sarro che si trova a tu per tu con Toledo; la palla è a mezz’aria, Toledo esce dai pali per intervenire ma avviene uno scontro tra le due poco fuori dall’area, l’arbitro decide incredibilmente per il provvedimento più severo: rosso a Toledo e calcio di rigore, nonostante l'eventuale fallo fosse fuori area.

Ingresso in campo per Morelli che sul calcio di rigore ipnotizza la sua avversaria e nega il gol del pareggio alla Segato.

Il match è molto combattuto, la Segato si porta in parità grazie a Federica De Sarro che sfrutta la superiorità numerica e un’indecisione di Sgarbi.

La Royal non ci sta e si catapulta in attacco: è Masaro a sfruttare un rimpallo uno contro uno con il portiere avversario e portare in vantaggio le lametine.

La Segato ritrova subito il pareggio con una saetta di Mirafiore all’incrocio dei pali. La Royal ancora una volta non ci sta e si riporta nuovamente in vantaggio con Laiana Ferreira. Così sembrerebbe, se non fosse che incredibilmente l’arbitro non indica il centro del campo e non assegna il gol alle lametine. Altro episodio che farà discutere e sicuramente non lascia contente le biancoverdi.

Il match finisce, il pareggio lascia la Royal con l’amaro in bocca, sia per la rete non assegnata a Laiana che per un arbitraggio abbastanza discutibile, in più episodi del match, ma domenica arriva Molfetta, quindi testa a questo importante impegno.

Arbitri: Salvatore Freccia di Catanzaro e Lucy Molinaro di Lamezia Terme