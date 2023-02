Cosenza, omicidio in pieno centro: confessa una donna, indagini in corso

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'omicidio avvenuto in pieno centro a Cosenza: un fatto di sangue avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento di Via Monte Grappa - a pochi metri da Corso Mazzini - e per il quale, questa mattina, si è autodenunciata una donna.

Si tratta di Tiziana Mirabelli, quarantasettenne del posto, che nella mattinata odierna si è presentata presso la Compagnia dei Carabinieri di Cosenza. La stessa avrebbe ammesso di aver ucciso con un'arma da taglio (verosimilmente un coltello, non ancora rinvenuto) Rocco Gioffré, settantacinquenne del posto.

L'uomo sarebbe stato colpito all'interno della sua abitazione qualche giorno addietro, e vi sarebbe morto poco dopo. Raccolta la denuncia della donna sono ora in corso le necessarie indagini al fine di chiarire la dinamica dell'accaduto.