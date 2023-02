Pallavolo. Battuto il Nicotera, 13ma vittoria consecutiva per la Catanzaro Volley

Continua la corsa della Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che in trasferta batte il Nicotera Volley nella gara valida per la 18a giornata del campionato di serie C Maschile, allungando così la serie di vittorie consecutive e consolidando la seconda posizione in classifica.

Catanzaresi partiti per Nicotera orfani di Giglio e Fontana, il tecnico Gino Simone schiera in campo Colacino alzatore e Piazza opposto, capitan Citriniti e Prudente al centro, Anania e Simone di banda con Leone nel ruolo inedito di libero.

Nel primo set la compagine giallorossa soffre e non poco il gioco dei vibonesi arrivando ad essere sotto 20/10 ma poi con uno scatto d’orgoglio e qualche disattenzione degli avversari rimonta vincendo il set 24/26.

Nel secondo e terzo set la squadra catanzarese mostra i muscoli agli avversari e chiude con i parziali di 12/25 e 11/25.

Martedì ripresa degli allenamenti al PalaEvent per preparare la partita casalinga di sabato prossimo contro il Corigliano Volley.