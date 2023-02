Covid, più di 100 casi nel bollettino odierno. Un decesso ed un nuovo ricovero

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Calabria, dove nelle ultime 24 ore i contagi tornano a superare quota cento. Sono 101 infatti i casi confermati, a fronte di di 114 guariti e, purtroppo, 1 decesso.

Maggior numero di contagi nella provincia di Catanzaro (+31), seguita da Reggio Calabria (+27), Cosenza (+23), Vibo Valentia (+15) e Crotone (+5), mentre nessun caso da altro peste/stato. Processati1.516 tamponi, con un tasso di positività al 6,66%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 246 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 223 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.216 (111.784 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 290 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 187.724 (186.241 guariti, 1.483 deceduti).

Crotone: Casi attivi 24 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.821 (59.541 guariti, 280 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 217 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 208.922 (208.001 guariti, 921 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 54 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.380 (53.180 guariti, 200 deceduti).