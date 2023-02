Minore investe ed uccide un uomo, finisce in comunità

Un minorenne di Corigliano Rossano è stato trasferito in comunità per omicidio stradale aggravato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal tribunale dei minori di Catanzaro.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno condotto le indagini subito dopo l'incidente stradale, avvenuto lo scorso 2 gennaio in contrada San Nico, area urbana di Corigliano.

Nell'incidente perse la vita un uomo di nazionalità marocchina di 43 anni, investito da un'auto guidata, secondo l'accusa, dal minore. Il giovane, subito dopo l'impatto, fece perdere le proprie tracce. I militari sono riusciti a risalire al presunto responsabile del sinistro, risultato in stato di alterazione tossicologica oltre che sprovvisto di regolare patente di guida. (ANSA).