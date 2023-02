Covid, il Bollettino. 98 nuovi positivi, tra ieri ed oggi nessun decesso

Sono 98 i nuovi casi di Covid19 accertati in regione e così distribuiti: 35 nel cosentino, 29 nel catanzarese, 15 nel reggino, 9 ciascuno nel crotonese e vibonese e uno di fuori regione.

Tra ieri ed oggi sono stati 1819 i tamponi eseguiti, mentre i guariti sono altri 79 e, fortunatamente, non si registrano ulteriori decessi.

Gli attualmente positivi aumentano di 19 unità, sono ad oggi 962, 868 dei quali (+20 da ieri) assistiti in isolamento domiciliare; 90 (-1 da ieri) in ospedale; e 4 in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 220 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112182 (111750 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 303 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 257 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187688 (186205 guariti, 1483 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 29 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59802 (59523 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 231 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208866 (207945 guariti, 921 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 44 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53366 (53166 guariti, 200 deceduti).