Ospedale di Castrovillari: inaugurate le sale operatorie, si aspettavano da 16 anni

Quattro nuove sale operatorie a servizio dell’ospedale di Castrovillari. Sono state inaugurate questa mattina, con tanto di taglio del nastro, alla presenza del governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Un progetto che risale addirittura a 16 anni fa, erano difatti in un progetto del lontano 2007, e che le ha viste inaugurare già per ben tre volte ma senza che entrassero realmente in funzione, e che ora sono operative e a disposizione dello spoke della città del Pollino, mentre quella vecchia è stata destinata al blocco parto.

“È compito precipuo della sanità - viene affermato con soddisfazione dall’Azienda sanitaria bruzia - garantire servizi efficienti per i cittadini e, quindi, il compito del management di un’Azienda come l’Asp di Cosenza (la più estesa della Calabria) deve muoversi in questa direzione senza se e senza ma. L’inaugurazione del blocco operatorio dell’ospedale di Castrovillari va in questa direzione”.

“La decisione assunta dal Commissario Straordinario Dott. Antonio Graziano - prosegue l’Asp - interpreta in pieno il progetto della nuova sanità ed il vero cambio di passo avviato dal presidente Occhiuto”

“Siamo contenti - ha commentato da parte sua il commissario Graziano - di restituire ai cittadini l’immagine di una Azienda che ha cambiato verso, che antepone l’attivismo all’immobilità, la cultura del lavoro e dell’attività all’inerzia della mera burocrazia. Una grande occasione per il territorio del Pollino, un’opportunità che non può che rendere felici tutti: la gente, l’Azienda e i sanitari che operano nella struttura”.