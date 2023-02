DeMa: sabato incontro a Reggio per dire No all’autonomia differenziata

Luigi De Magistris

No all’autonomia differenziata, no alla “secessione dei ricchi”. E’ il tema dell’iniziativa organizzata da DeMa per sabato 25 febbraio alle 18 presso la sala “Francesco Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, a Reggio Calabria.

Ad aprire i lavori dopo i saluti istituzionali del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, Michele Conia Sindaco di Cinquefrondi e Consigliere metropolitano nonché tra i primissimi amministratori locali "ad agire, e a vincere, per vie giudiziarie contro le storture disomogenee dello Stato centrale verso i territori più deboli", affermano gli organizzatori.

Prima della conclusione affidata all’ex Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha caratterizzato la sua ultradecennale azione amministrativa contro il “debito ingiusto” e la disparità di trattamento nei confronti di Napoli e delle città del Sud rispetto a quelle del Centro-Nord, gli interventi, moderati dall’autrice ed attrice costituzionalmente orientata militante Giusi Salis, del prof. Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal, dello studioso e scrittore Pietro De Sarlo del movimento culturale “Carta di Venosa”, di Sandro Repaci Sindaco di Campo Calabro, dei consiglieri regionali Ferdinando Laghi e Davide Tavernise, di Francesco Nicolò dell'associazione SaturnA e di Angelita Russo del Tavolo dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e per l’unità della Repubblica.